Алексей Шмыков поручил активизировать прививочную кампанию в нерабочие дни

По данным на утро 29 октября, вакцинацию против коронавируса завершили свыше 1,3 миллиона свердловчан. Фото: Галина Соловьёва.

В предстоящие нерабочие дни на Среднем Урале активизируют прививочную кампанию. Такое поручение дал и.о. главы региона Алексей Шмыков.

"Все стационарные и мобильные пункты вакцинации должны быть готовы к приёму желающих поставить прививку. Необходимо создать условия для медперсонала и граждан", — передаёт слова и.о. губернатора департамент информполитики Свердловской области.

Чтобы выполнить поручение, в медучреждения первичного звена планируется привлечь студентов шестого курса лечебно-профилактического факультета УГМУ. Под кураторством преподавателей и врачей они будут выходить к пациентам на дом, а также в другие отделения лечебных учреждений.

В свою очередь освободившиеся от этих обязанностей специалисты будут перераспределены в пункты вакцинации. Напомним, в последние несколько дней в торговых центрах Екатеринбурга, где можно поставить прививку от COVID-19, образовываются большие очереди.

По данным на утро 29 октября, вакцинацию против коронавируса завершили свыше 1,3 миллиона свердловчан. Это около 30% от общего числа проживающих в регионе.

Помимо организации прививочной кампании в регионе Алексей Шмыков заявил о важности проведения Дня народного единства на высоком уровне. Он уточнил, что в этом году ключевые мероприятия праздника проводятся в режиме онлайн.

И.о. губернатора также обратил внимание на необходимость в нерабочие и праздничные дни обеспечить комплексную безопасность, стабильную работу систем жизнеобеспечения и медицинских организаций. Ранее свердловский минздрав рассказал о работе медучреждений в нерабочие дни.