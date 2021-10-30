В сентябре 2021 года от ковида скончалось в 9 раз больше свердловчан, чем в прошлом году

На Среднем Урале в сентябре 2021 года зарегистрировано 1 803 летальных исхода, вызванных коронавирусной инфекцией. Фото: Галина Соловьёва.

На Среднем Урале в сентябре 2021 года зарегистрировано 1 803 летальных исхода, вызванных коронавирусной инфекцией. Это на 929,4% больше, чем в сентябре прошлого года.

Согласно данным Росстата, в сентябре нынешнего года у 1 619 умерших был идентифицирован коронавирус, у 184 - не обнаружен, однако COVID-19 не исключается. Ещё в 22 случая коронавирус не является основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений.

При этом региональный оперштаб сообщал только о 1 095 летальных исходах от COVID-19.

В прошлом году, в сентябре, от ковида скончались 194 человека - у 180 из них был идентифицирован ковид. Ещё у 14 коронавирус не обнаружили, но инфекция не исключалась из причин смерти.

К слову, 20 октября в ходе совещания Президента РФ с членами Правительства вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что ситуация со смертностью от ковида в Свердловской области является критической.