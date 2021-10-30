За сутки в Свердловской области выявлены рекордные 708 случаев коронавируса

Общее число заболевших на Среднем Урале составляет на сегодняшний день 156 600. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области за минувшие 24 часа подтвердили 708 случаев заражения коронавирусной инфекцией - это абсолютный суточный рекорд по заболеваемости в регионе. Общее число заболевших на Среднем Урале составляет на сегодняшний день 156 600.

За прошедшие сутки из медучреждений региона по выздоровлению выписались 483 пациента. В общей сложности коронавирус удалось победить 141 446 свердловчанам. На лечении сейчас остаются 7 712 человек.

При этом число летальных исходов от коронавируса увеличилось в области на 29. Всего на Среднем Урале от последствий и осложнений, вызванных COVID-19, скончались 7 442 человека.

Напомним, днём ранее в регионе подтвердили 692 заболевших коронавирусом. До этого в Свердловской области девять дней подряд устанавливался антирекорд.