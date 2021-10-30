Официальную статистику по заболевшим COVID-19 в России пополнил ещё 40 251 человек

В общей сложности в стране зарегистрировано 8 472 797 инфицированных. Фото: Галина Соловьёва.

В России за последний день лабораторно подтвердили 40 251 новый случай заражения коронавирусом, что является новым максимумом за всё время пандемии. В общей сложности в стране зарегистрировано 8 472 797 инфицированных.

По данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, в Москве выявлено 7 267 заболевших, в Санкт-Петербурге - 3 578, а в Свердловской области, которая располагается на седьмом месте в списке регионов с наибольшей суточной заболеваемостью, - 708.

Больницы по выздоровлению покинули ещё 28 909 россиян, а общее число людей, победивших COVID-19, составляет 7 331 424. Также в стране за сутки зарегистрировали 1 160 летальных исходов. Всего опасная болезнь унесла жизни 237 380 жителей России. Напомним, вчера на территории РФ были подтверждены рекордные 1 163 летальных исхода от коронавируса.