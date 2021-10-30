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Общество / Здравоохранение и здоровье
30 октября 2021, 16:53

В Екатеринбурге начались проверки соблюдения указа о QR-кодах

проверка QR-кодов

Контрольные группы, в частности, проводили разъяснительную работу в торговых центрах и общественном транспорте. Фото: оперштаб по борьбе с коронавирусом в Свердловской области.

В общественных местах уральской столицы начались проверки соблюдения указа о допуске по QR-кодам о вакцинации от ковида или перенесённой болезни. Контрольные группы, в частности, проводили разъяснительную работу в торговых центрах и общественном транспорте.

Представители регионального минАПК, которые вышли в ТЦ, заявили, что на сегодняшний день первостепенной задачей контрольных групп является не штрафование, а помощь в налаживании системы проверки QR-кодов и разъяснении механизма взаимодействия с посетителями. По словам сотрудников торговых центров, в первый день работы с QR-кодами посетители отнеслись к новым правилам с пониманием.

"Мы очень благодарны нашим покупателям, потому что мы видим, что люди реагируют очень адекватно. Некоторые сразу заходят с QR-кодом и документами - их даже не приходится просить. Что касается сотрудников, то 95% из них имеют QR-код, подтверждающий вакцинацию против ковида, у остальных есть справка-медотвод", - отметила директор по развитию торгового и делового центра "Европа" Мария Самойлина.

В общественном транспорте Екатеринбурга проверкой соблюдения установленных "антиковидных" мер занимались представители министерства общественной безопасности Свердловской области в сопровождении полицейских и сотрудников Росгвардии. Они также провели рейды в ТЦ "Гринвич", "Карнавал", "Пассаж", "Парк-Хаус" и магазине "Леруа Мерлен", сообщается в telegram-канале регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Напомним, сегодня журналисты "Облгазеты" посетили пять торговых центров ТЦ "Бум", "Ботаника Молл", "Гринвич", "Мегаполис" и "Успенский" - во всех ТЦ проверялись QR-коды, но с разной степенью дотошности. В небольших торговых центрах оказалось достаточным предъявить рабочий QR-код, в то время как в "Гринвиче", "Мегаполисе" и "Успенском" QR-код не только отсканировали, но и сверили информацию из справки с паспортными данными. За время проверки справок на входе в ТЦ скопили небольшие очереди.

Напомним, указ о расширении перечня зон, свободных от коронавируса, и.о. губернатора области Алексей Шмыков подписал 27 октября. 

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Областная газета Свердловской области

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