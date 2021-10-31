В Берёзовском и Реже по 4 тысячи заболевших ковидом: статистика по Среднему Уралу

Всего в Свердловской области зарегистрировано 156 660 случаев коронавируса. Фото: Галина Соловьёва.

На Среднем Урале обновили статистику заболеваемости в муниципалитетах региона. В Реже количество заболевших перевалило за 4 тысячи, а в Берёзовском - приближается к этой отметке.

По данным Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, в Берёзовском за всё время пандемии зафиксировано 3 960 заболевших коронавирусом, а в Реже - 4 003 заболевших. Оба муниципалитета находятся в десятке лидеров по заболеваемости в регионе.

Первая тройка остаётся прежней - Екатеринбург с 62 641 заболевшим, Нижний Тагил, где выявлено 12 194 заражённых и Первоуральск с 7 678 инфицированными.

Также в десятку попали:

Ревда (5 344);

Каменск-Уральский и Каменский район (5 302);

Красноуфимск и Красноуфимский район (3 601);

Камышлов и Камышловский район (3 205);

Верхняя Пышма (2 608).

Всего в Свердловской области зарегистрировано 156 660 случаев коронавируса. Напомним, что за прошлые сутки было подтверждено 708 случаев заражения ковидом - это абсолютный суточный рекорд по заболеваемости в регионе.