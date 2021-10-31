В Берёзовском и Реже по 4 тысячи заболевших ковидом: статистика по Среднему Уралу

На Среднем Урале обновили статистику заболеваемости в муниципалитетах региона. В Реже количество заболевших перевалило за 4 тысячи, а в Берёзовском - приближается к этой отметке.
По данным Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, в Берёзовском за всё время пандемии зафиксировано 3 960 заболевших коронавирусом, а в Реже - 4 003 заболевших. Оба муниципалитета находятся в десятке лидеров по заболеваемости в регионе.
Первая тройка остаётся прежней - Екатеринбург с 62 641 заболевшим, Нижний Тагил, где выявлено 12 194 заражённых и Первоуральск с 7 678 инфицированными.
Также в десятку попали:
- Ревда (5 344);
- Каменск-Уральский и Каменский район (5 302);
- Красноуфимск и Красноуфимский район (3 601);
- Камышлов и Камышловский район (3 205);
- Верхняя Пышма (2 608).
Всего в Свердловской области зарегистрировано 156 660 случаев коронавируса. Напомним, что за прошлые сутки было подтверждено 708 случаев заражения ковидом - это абсолютный суточный рекорд по заболеваемости в регионе.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале