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Общество / Здравоохранение и здоровье
31 октября 2021, 09:18

В Берёзовском и Реже по 4 тысячи заболевших ковидом: статистика по Среднему Уралу

Девушка в маске

Всего в Свердловской области зарегистрировано 156 660 случаев коронавируса. Фото: Галина Соловьёва.

На Среднем Урале обновили статистику заболеваемости в муниципалитетах региона. В Реже количество заболевших перевалило за 4 тысячи, а в Берёзовском - приближается к этой отметке.

По данным Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, в Берёзовском за всё время пандемии зафиксировано 3 960 заболевших коронавирусом, а в Реже - 4 003 заболевших. Оба муниципалитета находятся в десятке лидеров по заболеваемости в регионе.

Первая тройка остаётся прежней - Екатеринбург с 62 641 заболевшим, Нижний Тагил, где выявлено 12 194 заражённых и Первоуральск с 7 678 инфицированными.

Также в десятку попали:

  • Ревда (5 344);
  • Каменск-Уральский и Каменский район (5 302);
  • Красноуфимск и Красноуфимский район (3 601);
  • Камышлов и Камышловский район (3 205);
  • Верхняя Пышма (2 608).

Всего в Свердловской области зарегистрировано 156 660 случаев коронавируса. Напомним, что за прошлые сутки было подтверждено 708 случаев заражения ковидом - это абсолютный суточный рекорд по заболеваемости в регионе.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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