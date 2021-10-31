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31 октября 2021, 13:36

В Свердловской области за день подтвердили 711 новых случаев COVID-19

девушки в масках

В общей сложности на территории региона подтверждено 157 371 инфицированный. Фото: Галина Соловьёва.

За прошедшие 24 часа на Среднем Урале зарегистрировали 711 случаев заражения коронавирусной инфекцией, что является новым суточным максимумом. В общей сложности на территории региона подтверждено 157 371 инфицированный.

Из больниц Свердловской области за день выписался 491 пациент, переболевший ковидом. Всего победить инфекцию в регионе смогли уже 141 937 свердловчан. На лечении остаются ещё 7 961 человек.

При этом коронавирус унёс жизни ещё 31 уральца. За всё время пандемии от COVID-19 скончались 7 473 жителя Свердловской области.

Напомним, предыдущий суточный рекорд по заболеваемости на Среднем Урале был установлен вчера - 708 случаев заражения. До 29 октября в Свердловской области девять дней подряд устанавливался антирекорд.

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