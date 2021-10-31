Абсолютный максимум: в России выявлено ещё 40 993 пациента с коронавирусом

В сумме на территории России зарегистрировано 8 513 790 инфицированных. Фото: Павел Ворожцов.

В России установлен новый ковидный антирекорд - за последние сутки на территории страны лабораторно подтверждено ещё 40 993 случая коронавируса. Показатель суточной смертности от ковида уже несколько дней подряд держится в районе 1 160.

По данным федерального оперштаба, в Москве зарегистрировано 7 603 новых пациента, в Санкт-Петербурге - 3 597, а в Свердловской области, которая находится на восьмом месте в списке регионов с наибольшей заболеваемостью, - 711. В сумме на территории России зарегистрировано 8 513 790 инфицированных.

По выздоровлению из медучреждений выписались за сутки 27 115 россиян. Победить коронавирусную инфекцию удалось уже 7 358 539 жителям страны.

При этом смертность от ковида находится на прежнем уровне - 1 158 летальных исходов. Вчера было 1 160 погибших, а в пятницу - рекордные 1 163. На сегодняшний день коронавирус унёс жизни 238 538 жителей России.

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