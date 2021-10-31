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31 октября 2021, 14:52

Александр Гицбург заявил, что для вакцинации детей концентрацию "Спутника V" снизят в 5-10 раз

вакцина

Снижение концентрации препарата необходимо, чтобы детский организм нормально перенёс вакцину. Фото: Алексей Кунилов.

Директор НИЦЭМ им. Гамалеи Александр Гицбург рассказал, как вакцина от коронавируса "Спутник V" будет модифицирована для детей и подростков. Чтобы детский организм нормально воспринял препарат, его концентрацию снизят в 5-10 раз.

Об этом директор НИЦЭМ им. Гамалеи сообщил в эфире телеканала "Россия-1".

"Подобрали дозу классического "Спутника V", которая будет эффективна и безопасна для детского населения. Эта доза - исходный "Спутник V", разведенный фактически физраствором, соответственно, в пять раз. Для более младшей группы "Спутник V" разведён уже 10 раз", - заявил Гицбург.

Напомним, 23 сентября стало известно в Минздрав РФ поступили документы на регистрацию вакцины от коронавируса для подростков, разработанную Центром имени Гамалеи. Новый препарат будет называться "Гам-ковид-вак-М".

Если данный препарат будет одобрен Минздравом, им будут прививать исключительно подростков с целью защиты от коронавирусной инфекции. Вакцинация молодых людей будет проходить на добровольной основе и с разрешения их родителей или законных представителей.

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