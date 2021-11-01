Пресс-секретарь Джо Байдена подхватила коронавирус

Джен Псаки не полетела с президентом США Джо Байденом в Европу и ушла на самоизоляцию. Фото: скриншот трансляции на YouTube-канале Russia Today.

Пресс-секретарь Белого дома США Джен Псаки получила положительный результат теста на коронавирус. Она не полетела с президентом США Джо Байденом в Европу и ушла на самоизоляцию.

"В координации с должностными лицами высокого ранга Белого дома и медицинской командой я приняла решение не ехать в зарубежную поездку с президентом из-за чрезвычайной ситуации в семье, которая заключалась в том, что у членов моей семьи был обнаружен COVID-19. С тех пор я находилась на карантине и сдавала отрицательные тесты на ковид в среду, четверг, пятницу и субботу. Однако сегодня (в воскресенье) мой тест оказался положительным", - передает ТАСС сообщение, распространённое Белым домом.

Джен Псаки подчеркнула, что последний раз контактировала с Джо Байденом во вторник, и в следующие четыре дня её тесты были отрицательными. Последний раз пресс-секретарь общалась с президентом в масках и находясь в двух метрах от него.

По словам прессека Белого дома, вакцина позволила ей переносить болезнь легко, поэтому она продолжает работать из дома.

Согласно информации на сайте университета Джона Хопкинса, в Соединённых штатах с начала пандемии было выявлено почти 46 млн заболевших коронавирусом. Количество умерших приближается к 746 тысячам.