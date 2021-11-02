Свердловские почётные доноры крови не получают льгот от области

В Свердловской области проживает более 30 тысяч почётных доноров России Фото: Александр Исаков

— Я периодически сдаю бесплатно кровь и хотела бы узнать полный перечень льгот, которые положены донорам у нас в области? – интересуется Надежда Антонова из Первоуральска. — Насколько они зависят от частоты сдачи крови?

Любому человеку, безвозмездно сдавшему кровь и её компоненты, положено несколько льгот. Они закреплены в Федеральном законе от 20.07.2012 № 125-ФЗ «О донорстве крови и её компонентов» и в Трудовом кодексе (Статья 186. Гарантии и компенсации работникам в случае сдачи ими крови и её компонентов). Так, после каждой процедуры кроводачи полагается бесплатное питание или денежная компенсация в размере пяти процентов от прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в субъекте России, на территории которого совершена донация. К слову, в Свердловской области сейчас выплачивают 598 рублей за одну дачу крови. Также работодатель обязан дать два дополнительных выходных с сохранением средней заработной платы в день сдачи крови и один день после. Эти выходные можно использовать сразу, перенести на другую дату в течение года или присоединить к отпуску.

Как пояснили журналисту «ОГ» в пресс-службе Свердловской областной станции переливания крови, у нас также есть и региональные выплаты активным донорам. Ещё в 2005 году правительство Свердловской области приняло постановление, согласно которому за три процедуры кроводачи в год гражданину назначается выплата в размере 2 000 рублей.

Дополнительные федеральные льготы положены гражданам со званием «Почётный донор России». Среди них: ежегодный отпуск по месту работы без соблюдения графика, первоочередное право на льготные путёвки на санаторно-курортное лечение и право получать медицинские услуги вне очереди в любых организациях здравоохранения. Кроме этого, ежегодно почётный донор получает денежную компенсацию (сейчас для жителей Свердловской области она составляет 15 109 рублей 46 копеек).

- Выплата перечисляется автоматически не позднее 1 апреля текущего года, – поясняет начальник отдела по связям с общественностью Свердловской областной станции переливания крови Анфиса Абдуллина. – Эта сумма ежегодно индексируется и освобождается от удержания НДФЛ. Так как звание «Почётный донор России» присваивается бессрочно, пользоваться льготами можно каждый год без дополнительного подтверждения.

В некоторых регионах страны также есть и дополнительные меры социальной поддержки граждан, имеющих знак «Почётный донор России». Жители Санкт-Петербурга получают 50-процентную скидку на лекарства, льготы на оплату проезда в общественном транспорте и даже право претендовать на звание «Ветеран труда». В Нижегородской области предоставляют льготы на проезд в городском и железнодорожном транспорте и бесплатную юридическую помощь адвоката. Скидка в 50 процентов на проезд есть и в Тамбовской области. В столице с 2008 года вообще присваивается нагрудный знак «Почётный донор Москвы», который даёт скидку в 50 процентов на оплату услуг ЖКХ и покупку лекарственных средств, право на бесплатный проезд в городском пассажирском транспорте и бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов.

А вот почётным донорам России, проживающим в Свердловской области, на региональном уровне никаких дополнительных мер поддержки не положено – только выплата. К слову, всего на Среднем Урале более 30 тысяч почётных доноров крови. При этом в 2021 году в рейтинге Федерального медико-биологического агентства Свердловская область стала лидером в стране по числу почётных доноров крови. Так, в регионе с января по июнь этот нагрудный знак получили 457 человек. Следующими в рейтинге идёт Нижегородская область (371 человек), Москва (336) и Челябинская область (257).

– Нужно переоценить то, что установлено на уровне региона в отношении почётных доноров крови, – отмечает депутат Законодательного собрания Свердловской области, председатель комитета по социальной политике Свердловской области Вячеслав Погудин. – Я предложу коллегам совместно с министерством здравоохранения Свердловской области обсудить вопрос о введении дополнительных льгот, чтобы повысить вовлечение уральцев в донорство. Пока конкретные меры соцподдержки предложить не могу, но на обсуждениях мы рассмотрим опыт других регионов и учтём рекомендации федерального законодательства.

В ТЕМУ Чтобы удостоиться звания «Почётный донор России», необходимо соблюсти одно из нижеперечисленных условий: Сдать кровь или её компоненты 40 раз;

Сдать кровь или её компоненты 25 раз и плазму крови 40 раз;

Сдать кровь или её компоненты менее 25 раз и плазму крови 60 раз;

Сдать плазму крови 60 раз.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Опубликовано в №205 от 03.11.2021