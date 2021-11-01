За сутки в Свердловской области выявили рекордные 723 случая COVID-19

Всего коронавирус подхватили 158 094 свердловчанина. Фото: Галина Соловьёва.

На Среднем Урале зарегистрировали 723 пациента с коронавирусом за прошедшие сутки. Общее число инфицированных в регионе перевалило за 158 тысяч.

Больницы Свердловской области за прошедшие 24 часа по выздоровлению покинули 512 пациентов. Справиться с опасной болезнью смогли уже 142 449 жителей региона. На лечении остаются 8 141 человек с ковидом.

При этом количество умерших от коронавируса на Среднем Урале за день увеличилось на 31. Общее число летальных исходов от COVID-19 в области составляет 7 504.

Отметим, что 723 новых пациента за сутки - это новый суточный рекорд для региона. На протяжении последних двух недель антирекорды по суточной заболеваемости устанавливались ежедневно, кроме 29 октября. Всего коронавирус подхватили 158 094 свердловчанина.