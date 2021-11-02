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Общество / Здравоохранение и здоровье
2 ноября 2021, 09:05

Больше 4 тысяч ковид-пациентов ‒ уже в семи городах Свердловской области

коронавирус

Общее число инфицированных в регионе перевалило за 158 тысяч. Фото: Галина Соловьёва.

Свердловский Роспотребнадзор обновил данные о заболевших COVID-19 в городах региона. В Берёзовском число инфицированных достигло 4 008 с начала пандемии.

По данным на 1 ноября, число заболевших в указанном городе за сутки выросло на 39. Более 4 000 диагнозов COVID-19 за всё время было поставлено жителям ещё шести муниципалитетов ‒ Екатеринбурга (63 027 заболевших), Нижнего Тагила (12 388), Первоуральска (7 731), Каменска-Уральского и Каменского района (5 380), Ревды (5 383), Режа (4 033), говорится на сайте надзорного ведомства.

Ранее "Областная газета" сообщала, что в первый день месяца на Среднем Урале был зафиксирован очередной суточный антирекорд ‒ 723 случая COVID-19. Общее число инфицированных в регионе перевалило за 158 тысяч. Из них выздоровели 142 449 свердловчан, 7 504 ‒ стали жертвами заболевания.

Добавим, в Свердловской области продолжается вакцинация от коронавируса. Мобильные пункты действуют в торговых центрах. С графиком их работы можно ознакомиться тут.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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