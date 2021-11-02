«Пришла в шестую больницу интерном и поселилась здесь навсегда»

Анна Петухова гордится своим коллективом: никто не покинул свой пост, когда в отделении занялись реабилитацией перенёсших COVID-19 Фото: Павел Ворожцов

В детстве Анна Петухова из Верхней Туры хотела стать кинологом. Потом с воодушевлением читала своей бабушке Аннушке, в честь которой отец и назвал дочь, басни Крылова. И Анна решила поступать в театральный, но срезалась… на басне. Мама, провизор, тактично подсказала дочери, что с её знаниями по биологии и химии лучше пойти в медицинский. Так мама реализовала свою мечту, а врач-пульмонолог, аллерголог-иммунолог Анна Юрьевна окончила Свердловский медицинский институт и воплотила мечту многих пациентов – лечиться у опытного, эрудированного врача.

Отделение с нуля

Кандидат медицинских наук, практикующий врач Анна Петухова заведует fмбулаторно-консультативным отделением аллергологии и иммунологии Центральной городской клинической больницы № 6 Екатеринбурга. Она уверена, что отношения врача с пациентом должны быть партнёрскими. Только общение, контакт врача и больного способны привести к результату: если болезнь нельзя вылечить, то научить больного жить с ней и контролировать её, возможно.

Отстаивая такое взаимное сотрудничество, ещё в начале 2000-х екатеринбургские аллергологи создали Школу для больных астмой. Приём у врача длится недолго, а научить астматика пользоваться ингалятором врач обязан, поскольку это жизненно важно для больного. Вот тогда и возникла у увлечённых своей профессией врачей идея создания образовательной программы. За основу взяли методику врача аллерголога-пульмонолога высшей категории, доктора медицинских наук профессора Евгения Бельтюкова.

А в 2019 году неутомимая и энергичная Анна Петухова откликнулась на инициативу городского управления здравоохранения Екатеринбурга создать с нуля на базе ЦГКБ № 6 городское отделение аллергологии и иммунологии с дневным стационаром. Потом сама искала единомышленников, подбирая команду врачей и медсестёр. А потом наступили ковидные времена.

Первые переболевшие коронавирусом показали, что вновь созданное отделение, кроме аллергологии, пульмонологии и иммунологии, получило ещё одно лечебное направление – амбулаторную реабилитацию перенёсших COVID-19. Непредсказуемость неизведанной болезни была очевидна. Свой небольшой и достаточно молодой коллектив Анна Петухова поставила перед фактом: заниматься исключительно консультативной практикой сейчас не время, нужно принять вызов новой болезни.

Пациентов не потеряли

Наша собеседница не может вспоминать прошлый год без волнения и гордости: никто из сотрудников не покинул свой пост в новом отделении. А опытом реабилитации постковидных больных уже осенью прошлого года она делилась с коллегами из других регионов России в онлайн-режиме на ХХХ Национальном конгрессе по болезням органов дыхания.

На стене в кабинете кандидата медицинских наук Анны Петуховой – целая коллекция бейджев с таких вот конгрессов и конференций. Однако именно осенний конгресс 2020 года она считает особым. Тогда все делились своими наработками в лечении неизвестной болезни, и любой опыт невозможно было переоценить.

– Но в какой-то момент мы спохватились, что, бросив все силы на COVID-19, «потеряли» наших хронических тяжёлых пациентов, – вспоминает Анна Петухова. — Болезнь не ждёт, когда закончится ковид — она существует параллельно. И тогда возникла идея создания онлайн-проекта, под который мы адаптировали уже опробованную в нашей школе оффлайн-методику образовательной программы. Где-то её видоизменили, где-то расширили с учётом времени и потребностей.

Школа «Аллерго-онлайн» – так назвали её врачи – стартовала весной 2021 года. Ещё сомневаясь, медики вышли в онлайн, и первое же занятие убедило в верности выбранного пути. Более пятидесяти подключений за сеанс, а география пациентов – Челябинск, Краснодар, Сочи, Орск, Астрахань, Санкт-Петербург – доказала правильность выбранного формата.

В верности выбранного самой Анной Юрьевной её профессионального формата снова и снова убеждаешься… просто разговаривая с ней: «вечером, после приёма, за чаем мы продолжаем обсуждать проблемы пациентов», «любовь к пульмонологии пришла не сразу», «иногда бегу домой почитать литературу по какому-то сложному пациенту», «пришла в шестую больницу интерном и поселилась здесь на века», «консультация врача не кончается одной консультацией».

Аллерголог, пульмонолог и иммунолог разумно собраны в отделении Анны Петуховой все вместе. А иногда, по словам Анны Юрьевны, приходится призывать на помощь дерматолога.

— То, что у нас всегда есть возможность посоветоваться друг с другом, наверное, и есть самое большое достижение Анны Юрьевны как создателя этого отделения, — считает её коллега и единомышленник, врач-пульмонолог Анастасия Прокопцова. – Подобной практики в Екатеринбурге не было. А ей удалось собрать специалистов смежных специальностей вместе.

Музей в одной коробке

Как и в любом уважающем себя заведении, в амбулаторно-консультативном отделении аллергологии и иммунологии есть свой небольшой музей. Правда, пока он весь хранится в одной коробке. Здесь собраны ингаляторы самых разных видов, форм и фирм. Есть даже раритет 1967 года — один из первых в мире ингаляторов. А есть простые резиновые браслетики. На первый взгляд, такие часто носят подростки, но эти «музейные» совсем с недетскими надписями: «Аллергия на рыбу», «Аллергия на аспирин».

– Это было придумано за границей, для аллергиков. А мы хотим сделать такие браслеты для наших взрослых пациентов, — говорит Анна Петухова.

Приём больных заведующая отделением, как правило, ведёт по вечерам. Тридцать минут на пациента – крайне мало, убеждена Анна Петухова. Не смогла разобраться, назначает повторную явку.

– Этого пациента я пока не поняла. Не могу поставить точку. Пока – многоточие. Главное – не бояться себе в этом признаться, — считает Анна Юрьевна.

«Понимания пациента» в отделении добьются. Диагноз наверняка установят, и для пациента сложится его лечебный или реабилитационный пазл, как сложился когда-то профессиональный пазл Анны Петуховой.

Такие браслеты доктор Петухова мечтает раздать своим пациентам-аллергикам Фото: Павел Ворожцов

Раритетный ингалятор. Его Анне Петуховой когда-то принёс один из её пациентов. С этого ингалятора и началась неординарная коллекция Фото: Павел Ворожцов

Завотделением Анна Петухова продолжает вести приём пациентов. Тщательное изучение снимков лёгких – одна из важнейших задач пульмонолога Фото: Павел Ворожцов

Кроме дистанционных образовательных программ, в «докторском багаже» Анны Петуховой есть брошюра для самого широкого круга больных бронхиальной астмой Фото: Павел Ворожцов