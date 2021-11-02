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Общество / Здравоохранение и здоровье
2 ноября 2021, 13:49

В России коронавирусом заболели ещё 39 тысяч человек

коронавирус

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено почти 210,1 млн тестов на коронавирус. Фото: Павел Ворожцов.

В России коронавирус подхватили ещё 39 008 человек. Всего с начала пандемии на территории страны было выявлено 8 593 200 случаев заражения COVID-19.

Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом, из больниц выписался уже 7 412 631 россиянин, в том числе 30 905 – за последние 24 часа. Коронавирус унёс ещё 1 178 жизней. За всё время пандемии в России жертвой COVID-19 стал 240 871 человек.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено почти 210,1 млн тестов на коронавирус, в том числе 435 тысяч – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаётся 2 005 081 человек.

Ранее, 1 ноября, Президент России Владимир Путин назвал ситуацию с распространением коронавируса в стране очень сложной.

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Областная газета Свердловской области

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