В Свердловскую область доставили 31,8 тысячи доз вакцины «Спутник V»

Двухкомпонентная вакцина планомерно распределяется между медицинскими организациями Среднего Урала. Фото: Галина Соловьёва.

Свердловская область получила новую партию двухкомпонентной вакцины «Спутник V». 31 800 доз направлены на склады ГАУ СО «Фармация».

По данным регионального оперштаба, из-за усиления контроля за соблюдением правил эпидбезопасности спрос медучреждений на противовирусную вакцину увеличился. При этом дефицита нет - запас «Спутника V» на складах «Фармации» составляет ещё около 100 тысяч доз.

Отмечается, что двухкомпонентная вакцина планомерно распределяется между медицинскими организациями Среднего Урала. Так, 30 октября 84 свердловских территории получили со склада вакцину в общем объёме 100 тысяч доз. Кроме вакцины медучреждения получают на складах «Фармации» препараты, которые затем выдают ковид-пациентам бесплатно.

Ранее был опубликован график работы мобильных пунктов вакцинации против коронавируса.

Напомним, за сутки выявлено 718 заболевших COVID-19 свердловчан.