Свердловские власти заявили о готовности ввести локдаун

Система QR-кодов на Среднем Урале заработала в полную силу. Фото: Павел Ворожцов.

В ближайшие дни в Свердловской области могут ввести локдаун. Это произойдёт, если торговые центры и точки общепита не будут соблюдать требования по проверке QR-кодов у посетителей.

Об этом в ходе сегодняшнего брифинга заявил заместитель главы региона Павел Креков. Он отметил, что основная часть предпринимателей, особенно крупные торговые центры, отнеслись к введённым ограничениям серьёзно. Вместе с тем в небольших учреждениях региона требования по куаркодам выполняются не в полной мере либо вообще не выполняют.

"Если такого рода нарушения будут фиксироваться в ближайшее время, мы будем вынуждены прекратить работу торговых центров и точек общепита... Если я не буду услышан, если те положения, которые прописаны в указе, выполняться не будут, то через несколько дней мы будем вынуждены ввести локдаун", – заявил он.

Ранее "Облгазета" писала, что система QR-кодов на Среднем Урале заработала в полную силу. Начиная с субботы попасть в большинство мест массового пребывания людей без документов, подтверждающих факт перенесённой болезни, вакцинации или противопоказаний к ней, не получится. Подробнее об этом читайте тут.

Читайте также:

Свердловский облсуд зарегистрировал иск об отмене системы QR-кодов.

В Тюменской области ввели локдаун на период нерабочих дней.