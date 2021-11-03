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3 ноября 2021, 09:15

Месячный прирост заболевших COVID-19 в Свердловской области составил 18,6 тысячи

COVID-19

2 ноября власти Свердловской области ввели дополнительные меры противодействия COVID-19. Фото: Галина Соловьёва.

Число заразившихся коронавирусом свердловчан за октябрь ‒ в период с 1 октября по 1 ноября ‒ увеличилось с 139 462 до 158 094 человек. Прирост составил 18,6 тысячи заболевших.

По данным на 2 ноября, в регионе поставлено уже 158 812 диагнозов COVID-19 (+718 случаев за сутки). В тройку городов-лидеров по количеству заболевших коронавирусом за всё время входят Екатеринбург, Нижний Тагил и Первоуральск.

В этих городах 63 272, 12 503 и 7 737 заболевших соответственно. С подробной статистикой по заболеваемости коронавирусом в свердловских муниципалитетах можно ознакомиться на сайте регионального Управления Роспотребнадзора.

Ранее власти Свердловской области ввели дополнительные меры противодействия COVID-19. Так, с 4 ноября свердловским подросткам запрещается посещать ТЦ без родителей, с 8 ноября работодателям рекомендуется перевести на дистант всех непривитых первым компонентом сотрудников.

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