В Свердловской области за сутки выявлен 721 заболевший COVID-19

Ещё 721 случай коронавируса выявили в Свердловской области. Общее число инфицированных COVID-19 свердловчан составляет 159 533.
Выписались из больниц за всё время 143 473 свердловчанина, в том числе 521 - за последние сутки. На лечении находятся 8,5 тысячи ковид-пациентов.
Также за последние 24 часа в регионе зарегистрировали 28 случаев смерти ковид-пациентов. Всего жертвами вируса стали 7 560 человека, сообщает федеральный оперштаб.
Добавим, месячный прирост заболевших COVID-19 на Среднем Урале составил 18,6 тысячи.
Ранее свердловские власти ввели дополнительные меры противодействия COVID-19. Так, с 4 ноября свердловским подросткам запрещается посещать ТЦ без родителей, с 8 ноября работодателям рекомендуется перевести на дистант всех непривитых первым компонентом сотрудников.
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Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
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