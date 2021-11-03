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3 ноября 2021, 13:59

В Свердловской области за сутки выявлен 721 заболевший COVID-19

масочный режим

Ранее свердловские власти ввели дополнительные меры противодействия COVID-19. Фото: Галина Соловьёва.

Ещё 721 случай коронавируса выявили в Свердловской области. Общее число инфицированных COVID-19 свердловчан составляет 159 533.

Выписались из больниц за всё время 143 473 свердловчанина, в том числе 521 - за последние сутки. На лечении находятся 8,5 тысячи ковид-пациентов.

Также за последние 24 часа в регионе зарегистрировали 28 случаев смерти ковид-пациентов. Всего жертвами вируса стали 7 560 человека, сообщает федеральный оперштаб.

Добавим, месячный прирост заболевших COVID-19 на Среднем Урале составил 18,6 тысячи.

Ранее свердловские власти ввели дополнительные меры противодействия COVID-19. Так, с 4 ноября свердловским подросткам запрещается посещать ТЦ без родителей, с 8 ноября работодателям рекомендуется перевести на дистант всех непривитых первым компонентом сотрудников.

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Областная газета Свердловской области

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