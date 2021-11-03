В соседнем со Свердловской областью регионе продлили режим нерабочих дней

На Среднем Урале ввели дополнительные антиковидные ограничения, а о продлении нерабочих дней не сообщали. Фото: Галина Соловьёва.

В Челябинской области режим нерабочих дней продлён до 12 ноября включительно. Решение о принятии или отказе от подобных мер на Среднем Урале пока не принято.

Известно, что в соседнем регионе нерабочие дни продлятся до следующей пятницы включительно с сохранением за работниками заработной платы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Челябинской области.

Кстати, по данным федерального оперштаба, в указанном регионе за всё время было зарегистрировано 110 654 случая COVID-19, 531 - за последние сутки. В свою очередь в Свердловской области суточный прирост новых ковид-пациентов составил 721. Нарастающим итогом выявлено 159 533 заболевших.

Российское информагентство также сообщает, что до 12 ноября в режиме нерабочих дней находятся Курская и Новгородская области, до 15 ноября - Томская. Власти Москвы и Подмосковья не планируют продлевать нерабочие дни.

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