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4 ноября 2021, 09:45

На Среднем Урале общее число случаев COVID-19 приблизилось к 160 тысячам

коронавирус

На протяжении нескольких дней в регионе выявляют более 700 случаев COVID-19. Фото: Галина Соловьёва.

Роспотребнадзор обновил статистику по заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах Свердловской области. Общее число случаев COVID-19 в регионе приближается к 160 тысячам.

По данным на 3 ноября список городов-лидеров по количеству заболевших коронавирусом за всё время возглавляет Екатеринбург (63 439). В пятёрку также входят Нижний Тагил (12 609), Первоуральск (7 779), Каменска-Уральский и Каменский район (5 428), Ревда (5 498), говорится на сайте регионального Управления Роспотребнадзора.

Отмечается, что с начала пандемии вирус подхватили 159 533 человека, из которых 721 - за сутки. Можно предположить, что сегодня, 4 ноября, общее количество поставленных диагнозов COVID-19 на Среднем Урале перевалит за отметку в 160 тыс.

Напомним, ранее в Свердловской области ввели дополнительные меры противодействия COVID-19. Региональные власти также заявили о готовности ввести локдаун.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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