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4 ноября 2021, 13:10

В России выявили ещё 40 217 случаев заражения коронавирусом

коронавирус

В Свердловской области за сутки зарегистрировали 730 случаев заражения коронавирусом. Фото: Галина Соловьёва.

В России коронавирус подхватили ещё 40 217 человек. Всего с начала пандемии на территории страны выявлено 8 673 860 случаев заражения COVID-19.

Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом, из больниц выписались уже 7 477 366 россиян, в том числе 31 928 – за последние 24 часа. Коронавирус унёс ещё 1 195 жизней. За всё время пандемии в России жертвами COVID-19 стали 243 255 человек.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено почти 211,2 млн тестов на коронавирус, в том числе 571 тысяча – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 912 590 человека.

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