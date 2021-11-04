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4 ноября 2021, 13:31

В Свердловской области за сутки выявили рекордные 730 случаев заражения COVID-19

коронавирус

Коронавирус выявлен ещё у 204 жителей Екатеринбурга. Фото: Галина Соловьёва. Фото: Галина Соловьёва.

Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Свердловской области возросло ещё на 730. Это новый суточный максимум в регионе.

Общее число инфицированных COVID-19 свердловчан составило 160 263. За всё время из больниц выписался 144 001 человек, в том числе 528 - за сутки.

Также за последние 24 часа в регионе зарегистрировали 35 случаев смерти ковид-пациентов. Всего жертвами вируса стали 7 595 человек, сообщает региональный оперштаб.

По состоянию на утро 4 ноября, первый этап вакцинации на Среднем Урале прошли более 1,5 млн человек. 1,3 млн уральцев завершили оба этапа.

Напомним, предыдущий антирекорд был зафиксирован 1 ноября, когда за сутки выявили 723 инфицированных.

Ранее свердловские власти ввели дополнительные меры противодействия COVID-19. Так, с сегодняшнего ноября свердловским подросткам запрещается посещать ТЦ без родителей, с 8 ноября работодателям рекомендуется перевести на дистант всех непривитых первым компонентом сотрудников.

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