Екатеринбург, Первоуральск и Берёзовский - лидеры по приросту заболевших COVID-19

В Свердловской области действуют антиковидные ограничения.Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные по распространению коронавирусной инфекции в Свердловской области. В регионе уже более 160 тысяч заболевших.

За предыдущие сутки в Свердловской области рекордные 730 человек заболели COVID-19. Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Екатеринбурге, Первоуральске и Берёзовском. Статистика по городам-лидерам выглядит следующим образом:

1. Екатеринбург - 63 643 (+204),

2. Первоуральск - 7 834 (+55),

3. Берёзовский - 4 065 (+48),

4. Ревда - 5 538 (+40),

5. Богданович - 2 333 (+40),

6. Красноуфимск и Красноуфимский район - 3 680 (+26),

7. Нижнесергинский район - 2 156 (+20),

8. Кушва - 997 (+20).

В остальных муниципалитетах было выявлено меньшее число заболевших за сутки.

Добавим, что на Среднем Урале продолжается вакцинация от коронавируса и гриппа. С графиком работы мобильных пунктов вакцинации до 7 ноября можно ознакомиться здесь.