Екатеринбург, Первоуральск и Берёзовский - лидеры по приросту заболевших COVID-19

Роспотребнадзор обновил данные по распространению коронавирусной инфекции в Свердловской области. В регионе уже более 160 тысяч заболевших.
За предыдущие сутки в Свердловской области рекордные 730 человек заболели COVID-19. Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Екатеринбурге, Первоуральске и Берёзовском. Статистика по городам-лидерам выглядит следующим образом:
1. Екатеринбург - 63 643 (+204),
2. Первоуральск - 7 834 (+55),
3. Берёзовский - 4 065 (+48),
4. Ревда - 5 538 (+40),
5. Богданович - 2 333 (+40),
6. Красноуфимск и Красноуфимский район - 3 680 (+26),
7. Нижнесергинский район - 2 156 (+20),
8. Кушва - 997 (+20).
В остальных муниципалитетах было выявлено меньшее число заболевших за сутки.
Добавим, что на Среднем Урале продолжается вакцинация от коронавируса и гриппа. С графиком работы мобильных пунктов вакцинации до 7 ноября можно ознакомиться здесь.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале