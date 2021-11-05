В Свердловской области новый рекорд: за сутки выявлено 738 заболевших COVID-19

В регионе каждый день увеличивается число выявленных случаев. Фото: Павел Ворожцов

Региональный оперштаб обновил данные по коронавирусу. В Свердловской области за 24 часа выявили 738 заболевших COVID-19.

Всего с начала пандемии в регионе заболели 161 001 житель. За сутки из больниц Свердловской области выписалось 514 человек. Общее число выздоровевших достигло 144 515, сообщает региональный оперштаб. За сутки зарегистрировали 28 случаев смерти из-за коронавируса. Всего жертвами COVID-19 стали 7 623 человека.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+215), Алапаевска и Алапаевского района, Артёмовского, Артинского, Асбестовского городских округов, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхней Туры, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ивделя, Ирбита, Каменска-Уральского и Каменского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижнесергинского района, Нижнетуринского городского округа, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Ревды, Режа, Североуральска, Серова, Сухого Лога, Сысертского, Тавдинского и Шалинского городского округа.

Днём ранее в регионе выявили рекордные 730 заболевших коронавирусом. Ознакомиться с графиком работы мобильных пунктов вакцинации до 7 ноября можно здесь.

Свердловские власти ввели дополнительные меры противодействия COVID-19. Так, свердловским подросткам запрещается посещать ТЦ без родителей, с 8 ноября работодателям рекомендуется перевести на дистант всех непривитых первым компонентом сотрудников.