В России за сутки COVID-19 выявили у 40 735 человек

Сейчас в регионах массово вакцинируются люди. Фото: Павел Ворожцов

За минувшие сутки в России коронавирус подхватили 40 735 человек. Всего с начала пандемии на территории страны было выявлено 8 714 595 случаев заражения COVID-19.

Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом в России, в Москве инфекцию подхватили ещё 6 407 человек. В Свердловской области, которая находится на восьмом месте в списке регионов, заболело 738 жителей.

Из больниц выписались уже 7 505 971 россиянин, из которых 28 605 человек выздоровело за последние сутки. Коронавирус унёс 1 192 жизни. За всё время пандемии в России жертвами COVID-19 стали 244 447 человек.

Отметим, что днём ранее в России выявили 40 217 новых пациентов.