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Общество / Здравоохранение и здоровье
5 ноября 2021, 14:13

Правительство России продлило розыгрыш 100 тысяч рублей среди прививающихся от COVID-19

деньги на гербе региона

За прививку от коронавируса можно получить 100 тысяч рублей. Фото: Павел Ворожцов

Правительство России продлило розыгрыш денежных призов среди прививающихся от коронавируса россиян. Выиграть 100 тысяч рублей теперь можно до конца года.

Об этом сообщается на сайте кабинета министров. Розыгрыш продлили до 31 декабря. К этому времени пройдут ещё два тиража лотереи. Таким образом, число победителей увеличится до 2 000 человек. 

Счастливчиков выберут случайным образом из числа тех, кто поставил прививку от коронавируса. Проверить выигрыш можно на сайте проекта бонусзаздоровье.рф или в личном кабинете на едином портале госуслуг.

Напомним, лотерея проводится с 1 сентября и должна была закончится 1 декабря. За это время планировалось вручить 1 000 призов по 100 тысяч рублей каждый.

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