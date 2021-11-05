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5 ноября 2021, 18:05

В Свердловской области пригрозили ужесточить ограничения после ситуации с ресторанами

Считывают код

Вход в общественные места Свердловской области сейчас только по QR-кодам. Фото: Галина Соловьёва

Оперштаб Свердловской области пригрозил ужесточить антиковидные ограничения. Это произошло после того, как появилась ложная информации об игнорировании системы QR-кодов в нескольких ресторанах.

Проверки контрольных групп показывают, что большинство предприятий общепита соблюдает требование о пропуске людей по QR-кодам. Но в регионе фиксировалось несколько сообщений о том, что некоторые заведения игнорируют новые правила. Правда затем эта информация не подтвердилась.

"Если же такие объявления будут распространяться намеренно в качестве пиар-акции какого-либо заведения, это может привести к серьёзным последствиям — вплоть до принятия решения об ужесточении действующего режима".

В оперштабе подчеркнули, что установленные в Свердловской области правила едины для всех. Недавно Павел Креков уже предупреждал, что, если торговые центры и точки общепита не будут соблюдать требования по проверке QR-кодов у посетителей, то в Свердловской области введут локдаун.

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Свердловский облсуд зарегистрировал иск об отмене системы QR-кодов.

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