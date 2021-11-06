В России за сутки COVID-19 выявили рекордное число заболевших: 41 335 человек

Почти во всех регионах России действуют QR-коды. Фото: Галина Соловьёва

За минувшие сутки в России коронавирус подхватили 41 335 человек. Всего с начала пандемии на территории страны было выявлено 8 755 930 случаев заражения COVID-19.

Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом в России, в Москве инфекцию подхватили ещё 6 880 человек. В Свердловской области, которая находится на восьмом месте в списке регионов, заболел 741 житель.

Из больниц выписались уже 7 535 172 россиянина, из которых 29 201 человек выздоровел за последние сутки. Коронавирус унёс 1 188 жизней. За всё время пандемии в России жертвами COVID-19 стали 245 635 человек.

Отметим, что днём ранее в России выявили 40 735 новых пациентов.