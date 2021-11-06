За сутки в Свердловской области COVID-19 подтвердился у 741 жителя

Масочный режим продолжает действовать. Фото: Галина Соловьёва

Региональный оперштаб обновил данные по коронавирусу. В Свердловской области за 24 часа выявили 741 заболевшего COVID-19.

Всего с начала пандемии в регионе заболели 161 742 жителя. За сутки из больниц Свердловской области выписался 521 человек. Общее число выздоровевших достигло 145 036, сообщает региональный оперштаб. За сутки зарегистрировали 27 случаев смерти из-за коронавируса. Всего жертвами COVID-19 стали 7 650 человек.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+207), Алапаевска, Артёмовского, Артинского, Асбестовского, Ачитского городских округов, Байкаловского района, Берёзовского, Богдановича, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхотурья, Волчанска, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ирбита, Каменска-Уральского, Камышлова, Карпинска, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Нижнетуринского городского округа, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Рефтинского городского округа, ЗАТО Свободный, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Староуткинска, Сухого Лога, Сысертского, Тавдинского, Таборинского, Талицкого, Туринского и Шалинского городских округов.

Днём ранее в регионе выявили рекордные 738 заболевших коронавирусом. Ознакомиться с графиком работы мобильных пунктов вакцинации до 7 ноября можно здесь.

Свердловские власти ввели дополнительные меры противодействия COVID-19. Так, свердловским подросткам запрещается посещать ТЦ без родителей, с 8 ноября работодателям рекомендуется перевести на дистант всех непривитых первым компонентом сотрудников.