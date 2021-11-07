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Общество / Здравоохранение и здоровье
7 ноября 2021, 12:13

В Татарстане введут QR-коды в общественном транспорте

Сканируют код на руке

Система QR-кодов действует во многих регионах страны. Фото: Алексей Кунилов

В большинстве регионов России продолжают действовать система QR-кодов. В Татарстане через две недели начнёт действовать новое правило: проехать на общественном транспорте можно будет только владельцам QR-кодов.

Такая мера вводится из-за ухудшения эпидемической обстановки в регионе. Об этом сообщают в пресс-службе президента Татарстана.

"В мой адрес обращается огромное количество людей с жалобами о нарушении масочного режима в общественном транспорте. Там же очень много людей, их не рассадишь. В связи с этим через две недели лица старше 18 лет смогут воспользоваться общественным транспортом только при наличии QR-кода или справки о медотводе", - сказал президент республики Рустам Минниханов.

Также планируется приостановить действие транспортных карт для лиц старше 60 лет, которые не имеют QR-кода или справки о медицинском отводе.

Рустам Минниханов рекомендовал организовать учебный процесс с допуском лиц старше 18 лет на очные занятия с предоставлением QR-кода или справки о медицинском отводе.

В Свердловской области таких мер пока не предпринимается, но недавно были введены дополнительные меры противодействия COVID-19. Так, свердловским подросткам запрещается посещать ТЦ без родителей, с 8 ноября работодателям рекомендуется перевести на дистант всех непривитых первым компонентом сотрудников.

Областная газета Свердловской области

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