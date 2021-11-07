В России коронавирусную инфекцию за сутки подхватили 39 165 человек

В России действует масочный режим. Фото: Галина Соловьёва

За минувшие сутки в России коронавирус подхватили 39 165 человек. Всего с начала пандемии на территории страны было выявлено 8 795 096 случаев заражения COVID-19.

Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом в России, в Москве инфекцию подхватили ещё 4 975 человек. В Свердловской области, которая находится на восьмом месте в списке регионов, заболел 737 жителей.

Из больниц выписались уже 7 561 978 россиян, из которых 26 806 человек выздоровел за последние сутки. Коронавирус унёс 1 179 жизней. За всё время пандемии в России жертвами COVID-19 стали 246 814 человек.

Отметим, что днём ранее в России выявили рекордные 41 335 новых пациентов.