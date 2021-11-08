В пяти регионах России продлили нерабочие дни

В Челябинской, Новгородской, Курской, Томской и Смоленской областях продлили нерабочие дни. Фото: Галина Соловьёва

Нерабочие дни из-за роста заболеваемости коронавирусом продлили в некоторых регионах. Такое решение приняли главы Челябинской, Новгородской, Курской, Томской и Смоленской областей.

Как сообщала ранее "Облгазета", в связи с эпидемиологической ситуацией в Челябинской области режим нерабочих дней продлён до 12 ноября включительно. Аналогичная ситуация в Курской области и в Новгородской. Нерабочие дни продлены с сохранением заработной платы.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, продлил в регионе режим нерабочих дней до 15 ноября. Как сообщил глава области, эпидобстановка в регионе напряжённая, поэтому одной недели мало, чтобы цепочка заражений прервалась. Власти Смоленской области также продлили нерабочую неделю до 15 ноября, с сохранением заработной платы.

Что касается Свердловской области, то решение о продлении нерабочих дней официально не принято. Работники вернулись на рабочие места, а ученики 1-4-х классов за парты. При этом с 25 октября продолжает действовать система пропусков в ряд учреждений по QR-кодам.

Напомним, что ранее Президент России подписал указ о введении нерабочих дней в стране с 30 октября по 7 ноября. Губернаторам было разрешено, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения COVID-19 в регионе, продлить нерабочие дни после 7 ноября. Как мы видим, этим воспользовались пока пять глав регионов.

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