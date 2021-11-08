На госуслугах сократился срок действия QR-кодов о вакцинации до 6 месяцев

Если ранее QR-код о поставленной прививке действовал 1 год, то теперь - 6 месяцев. Фото: Галина Соловьёва.

В понедельник, 8 ноября, пользователи госуслуг обнаружили, что срок действия QR-кодов о вакцинации от коронавируса был сокращён. Если ранее QR-код о поставленной прививке действовал 1 год, то теперь - 6 месяцев.

Большинство тех, кто поставил прививку более 6 месяцев назад, сегодня уже увидели в приложении, что срок действия сертификата о вакцинации истёк. QR-код, полученный автором этих строк 20 февраля 2021 года, был действителен до 20 февраля 2022 года. Теперь же считается, что он действовал только до 20 августа 2021 года.

В обновлённых сертификатах указано, что документ был сформирован 8 ноября. Отметим, что сегодня в России вводится новый сертификат единого образца о вакцинации или перенесённом COVID-19. Документ доступен на английском и русском языках, в электронном и бумажном виде.

При этом в соцсетях и Telegram-каналах появилась информация, что смена срока действия кода связана со сбоем на сайте Госуслуг. Также отмечается, что лица с аннулированым сертификатом о вакцинации от ковида могут подать жалобу на портале Госуслуг и получить временный сертификат на 14 дней. В ближайшее время прежние сроки действия сертификатов вернут обратно.

В региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом не смогли прокомментировать смену сроков действия кодов. Получить оперативный комментарий в федеральном оперштабе не удалось.

Фото: портал Госуслуг

Напомним, что в середине октября губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пояснял, какие сроки действия у QR-кодов, а какие - у справок.

"Госуслуги настроены таким образом, что у QR-кода срок действия сейчас - один год. Но в последних методических рекомендациях Минздрава РФ, установлено, что устойчивый иммунитет держится у людей в среднем шесть месяцев. Это и отражено в указе: если вы приходите с QR-кодом, срок действия для него в документе не обозначен и по умолчанию составляет год - как позволяет система на сегодняшний день. Если же со справкой из больницы - то полгода", - пишет глава Среднего Урала.

При этом эти правила не распространяются на свердловских чиновников - и справки, и QR-коды для них действуют только шесть месяцев.