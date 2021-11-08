Опубликован график работы пунктов вакцинации в Свердловской области на 8 ноября

После введения QR-кодов, в пунктах вакцинации появилось много желающих. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области обновился график работы пунктов вакцинации от COVID-19 и гриппа. 8 ноября поставить прививку можно по 19 адресам.

В Екатеринбурге вакцинация проходит в:

Екатеринбургском государственном цирке (ул. 8 Марта, 43) – с 14.00 до 19.00,

ТРЦ VEER Mall (пр. Космонавтов, 108д) – с 10.00 до 19.00,

ТЦ "ОМЕГА" (пр. Космонавтов, 41) – с 9.00 до 19.00,

ТРЦ "Академический" (ул. Краснолесья, 133) – с 9.00 до 19.00,

ТРЦ "Гринвич" (ул. 8 Марта, 46) – с 9.00 до 19.00,

ТЦ "МЕГА" (ул. Металлургов, 87) – с 9.00 до 20.00,

ТРЦ "Алатырь" (ул. Малышева, 5) – с 9.00 до 19.00,

Аэропорт "Кольцово" (пл. Бахчиванджи, 1, терминал внутренних авиалиний, 1-й этаж, здравпункт) - с 10.00 до 19.00,

ТРК "Парк Хаус" (ул. Сулимова, 50) – с 9.00 до 19.00,

ТЦ "МАКСИДОМ" (ул. Тверитина, 45) – с 9.00 до 19.00,

ТЦ "Дирижабль" (ул. Академика Шварца, 17) – с 9.00 до 19.00,

ТРЦ "Кировский" (пер. Сиреневый бульвар, 2) – с 9.00 до 19.00.

В Нижнем Тагиле:

ТРЦ "DEPO" (Свердловское шоссе, 31б) – с 16.00 до 20.00.

В Серове:

КТ "Родина" (ул. Ленина, 179) – с 9.00 до 16.00,

Гипермаркет "Семейный" (ул. Заславского, 37) – с 11.00 до 16.00,

ТЦ "Nebo" (ул. Ленина, 215) – с 12.00 до 20.00.

В Реже:

ТЦ "Берёзка" (ул. Ленина, 1) – с 10.00 до 18.00.

В Верхней Салде:

Дом книги (ул. Парковая, 12) - до 15 ноября с 10.00 до 13.00,

Администрация Верхнесалдинского городского округа (ул. Энгельса, 46) - до 15 ноября с 14.00 до 18.00.

Напомним, с сегодняшнего для в России вводится новый сертификат единого образца о вакцинации или перенесённом COVID-19. Документ доступен на английском и русском языках, в электронном и бумажном виде.

Из-за обновления сертификатов, у жителей страны сократился срок действия QR-кодов до шести месяцев.

Свердловские власти ввели дополнительные меры противодействия COVID-19. Так, свердловским подросткам запрещается посещать ТЦ без родителей, с 8 ноября работодателям рекомендуется перевести на дистант всех непривитых первым компонентом сотрудников.