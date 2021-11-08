Минздрав и Минцифры РФ заявили, что сроки действия QR-кодов останутся прежними - 1 год

Изменение сроков связано с проведением технических работ на портале Госуслуг. Фото: Галина Соловьёва.

Минцифры и Минздрав России выступили с официальным заявлением по поводу сокращения сроков действия QR-кодов о вакцинации от коронавируса до полугода. Изменение сроков связано с проведением технических работ на портале Госуслуг.

Как отметили в министерствах, сейчас Госуслуги работают в штатном режиме.

"Некоторые пользователи портала Госуслуг утром, 8 ноября 2021 года, заметили, что срок действия QR-кодов изменился с 12 на 6 месяцев. Это произошло в связи с техническими работами, которые проводились на портале Госуслуг", - сообщается в telegram-канале Госуслуг.

Сроки действия QR-кодов будут восстановлены.

Оперштаб по борьбе с коронавирусом в Свердловской области заявил, что до полного урегулирования ситуации с QR-кодами на федеральном уровне, в регионе продолжат принимать сертификаты о вакцинации и перенесённой болезни в прежнем режиме.

"Собственникам и администрациям объектов COVID-19-free рекомендуется допускать людей исходя из того, что срок действия сертификата составляет 1 год", - сообщается в telegram-канале оперштаба.

Напомним, утром 8 ноября пользователи Госуслуг обнаружили, что срок действия QR-кодов о вакцинации от коронавируса был сокращён. Если ранее QR-код о поставленной прививке действовал 1 год, то теперь - 6 месяцев. Большинство тех, кто поставил прививку более 6 месяцев назад, сегодня уже увидели в приложении, что срок действия сертификата о вакцинации истёк. QR-код, полученный автором этих строк 20 февраля 2021 года, был действителен до 20 февраля 2022 года. Теперь же считается, что он действовал только до 20 августа 2021 года.