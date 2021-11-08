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Общество / Здравоохранение и здоровье
8 ноября 2021, 13:31

За сутки в Свердловской области выявили 732 случая коронавируса

Люди в масках в автобусе

На лечении остаются более 9 тысяч свердловчан, исходя из данных свердловского оперштаба. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 732 случая коронавируса выявили в Свердловской области, по данным на 8 ноября. Общее число инфицированных COVID-19 свердловчан перевалило за 163 тысячи.

Выздоровели и выписались из больниц за всё время 146 тысяч свердловчан. На лечении остаются более 9 тысяч, исходя из данных свердловского оперштаба. Состояние около тысячи госпитализированных оценивается как тяжёлое.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+138), Алапаевска, Артинского, Асбестовского ГО, Байкаловского района, Берёзовского, Богдановича, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Синячихи, Горноуральского ГО, Дегтярска, Ивделя, Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Красноуральска, Красноуфимского района, Кушвы, посёлков Малышева и Махнево, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижнесергинского района, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Рефтинского городского округа, ЗАТО Свободный, Североуральска, Среднеуральска, Староуткинска, Сухого Лога, Тугулымского, Туринского и Шалинского городских округов.

"Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 163 211", - рассказали в региональном оперштабе.

Скончались 7,7 тысячи человек с подтверждённым диагнозом. За последние 24 часа зафиксировано 28 летальных исходов.

Накануне стало известно о 737 заболевших и 518 выписавшихся свердловчанах с COVID-19 за сутки. Рекордное число заразившихся - 741 человек - было выявлено 6 ноября.

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Опубликован график работы пунктов вакцинации в Свердловской области на 8 ноября.

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