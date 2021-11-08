Ещё 39 400 россиян попали в официальную статистику в качестве заболевших COVID-19

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено свыше 213,4 млн тестов на коронавирус, в том числе 453 тысячи - за последние сутки. Фото: Галина Соловьёва

За сутки в России выявили 39 400 случаев заражения коронавирусом. Скончались ещё 1 190 человек. Общее число инфицированных COVID-19 россиян составляет 8 834 495.

В Москве за последние сутки в официальную статистику попали 4 982 человека. Свердловская область с 732 случаями коронавируса занимает восьмую строчку среди регионов.

Выздоровели и выписались из больниц за всё время более 7,6 миллиона россиян, в том числе 25 582 человека - за последние сутки. Скончались 248 000 жителей страны.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено свыше 213,4 млн тестов на коронавирус, в том числе 453 тысячи - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются более двух миллионов человек.

Накануне стало известно о 39 165 заболевших россиянах, 26 806 выписавшихся из больниц и 1 179 скончавшихся.

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