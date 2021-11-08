Глава Минприроды РФ заразился коронавирусом

Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов подхватил COVID-19. Вместо него на климатический саммит в Глазго отправится заместитель министра Сергей Аноприенко.
О заболевании главы Минприроды сообщила официальный представитель министерства Марина Евсеева.
"У Александра Александровича положительный тест на COVID-19. Болезнь протекает в лёгкой форме, о госпитализации речи не идёт", - передаёт её слова ТАСС.
Сейчас он продолжает работать в дистанционном режиме. Во всех очных мероприятиях, включая саммит в Глазго, будет принимать участие Сергей Аноприенко.
Вице-премьер РФ Алексей Оверчук ранее был утверждён лидером российской делегации на конференции по климату. Согласно распоряжению Правительства России, Козлов был назначен заместителем руководителя делегации.
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