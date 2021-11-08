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8 ноября 2021, 13:54

Глава Минприроды РФ заразился коронавирусом

Александр Козлов

Вместо него на климатический саммит в Глазго отправится заместитель министра Сергей Аноприенко. Фото: пресс-служба Кремля.

Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов подхватил COVID-19. Вместо него на климатический саммит в Глазго отправится заместитель министра Сергей Аноприенко.

О заболевании главы Минприроды сообщила официальный представитель министерства Марина Евсеева.

"У Александра Александровича положительный тест на COVID-19. Болезнь протекает в лёгкой форме, о госпитализации речи не идёт", - передаёт её слова ТАСС.

Сейчас он продолжает работать в дистанционном режиме. Во всех очных мероприятиях, включая саммит в Глазго, будет принимать участие Сергей Аноприенко.

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук ранее был утверждён лидером российской делегации на конференции по климату. Согласно распоряжению Правительства России, Козлов был назначен заместителем руководителя делегации.

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