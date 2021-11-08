QR-код: когда снимут ограничения в Свердловской области?

При входе во многие места требуется QR-код. Фото: Алексей Кунилов

Нерабочие дни в Свердловской области закончились. Но коронавирусные ограничения продолжают действовать.

Свердловские власти не решились продлить нерабочие дни, но продолжают следить за развитием ситуации с распространением коронавируса. Ограничения введены в нескольких категориях и продолжают действовать до особых распоряжений.

"В Свердловской области на данном этапе решение о продлении нерабочих дней не принято. Оперштаб продолжит мониторить, как введённые меры, в частности, временный дистант для средних и старших классов в школах, повлияют на снижение уровня распространения коронавируса. Это в том числе и позиция Роспотребнадзора", - сообщили "Облгазете" в свердловском оперштабе.

Общественные места

Жители Свердловской области могут посещать торговые центры, кафе и рестораны, фитнес-клубы, театры и кинозалы только при наличии QR-кода. Эта мера начала действовать с 30 октября. Она введена бессрочно.

В начале ноября свердловские власти ввели дополнительные меры противодействия COVID-19. Так, свердловским подросткам запрещается посещать ТЦ без родителей, с 8 ноября работодателям рекомендуется перевести на дистант всех непривитых первым компонентом сотрудников.

Школы

В школах Свердловской области завершились осенние каникулы. Но за школьные парты смогли вернуться только ученики и педагоги начальных классов. Учащихся 5-11-х классов перевели на дистант до 13 ноября.

Вузы

Университетам оставили право самостоятельно определять форму обучения. Так, УрФУ сообщал, что с 8 ноября университет вернётся к гибридному формату обучения, если нерабочие дни не продлят. Лекции численностью от 25 человек должны проводиться дистанционно, практические занятия - очно в корпусах с соблюдением требований по эпидемической безопасности.

На такой формат обучения университет перешёл с 25 октября. Сегодня в пресс-службе УрФУ сообщили, что университет готовится к переходу на дистант.

Напомним, период нерабочих дней тщательно контролировалось соблюдение ограничений. Проверки контрольных групп показывали, что большинство предприятий общепита соблюдает требование о пропуске людей по QR-кодам. Но в регионе фиксировалось несколько сообщений о том, что некоторые заведения игнорируют новые правила. Правда, затем эта информация не подтвердилась. После этого оперштаб Свердловской области пригрозил ужесточить антиковидные ограничения. Заместитель губернатора Павел Креков также предупреждал, что, если торговые центры и точки общепита не будут соблюдать требования по проверке QR-кодов у посетителей, то в Свердловской области введут локдаун.

С сегодняшнего для в России вводится новый сертификат единого образца о вакцинации или перенесённом COVID-19. Документ доступен на английском и русском языках, в электронном и бумажном виде. В то же время, жители страны заметили, что срок действия их QR-кодовсократился до шести месяцев. Позже Минцифры и Минздрав России сообщили, что это произошло из-за проведения технических работ на портале Госуслуг и в течение дня сроки QR-кода восстановятся.

Оперштаб по борьбе с коронавирусом в Свердловской области заявил, что до полного урегулирования ситуации с QR-кодами на федеральном уровне в регионе продолжат принимать сертификаты о вакцинации и перенесённой болезни в прежнем режиме.