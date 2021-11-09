Владимир Путин наградил четырёх заведующих кафедрами Уральского медуниверситета

2021-й год в Свердловской области объявлен Годом медицинского работника. Фото: Владимир Мартьянов

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении госнаградами. Почётные звания присвоены четырём заведующим кафедрами Уральского медицинского университета.

Заслуженным работником здравоохранения РФ стала врач-невролог высшей категории Лариса Волкова. В УГМУ она возглавляет кафедру нервных болезней, нейрохирургии и медицинской генетики. С 1995 года по 2013 год она являлась главным внештатным неврологом свердловского минздрава. В 2007-2009 годах Лариса Волкова участвовала в организации первичных сосудистых отделений в Нижнем Тагиле, Краснотурьинске и Ирбите. Почётное звание присвоено ей за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.

Ещё три сотрудника Уральского медуниверситета получили звание "Заслуженный работник здравоохранения РФ". Среди них:

Сергей Сазонов - завкафедрой кафедрой гистологии УГМУ,

- завкафедрой кафедрой гистологии УГМУ, Александр Сергеев - завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии уральского вуза,

- завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии уральского вуза, Галина Спирина - завкафедрой анатомии человека Уральского государственного медуниверситета.

Они награждены за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицрованных специалистов и многолетнюю добросовестную работу. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, что в середине октября глава государства присвоил почётные звания ещё пяти профессорам Уральского медуниверситета.