Владимир Путин наградил четырёх заведующих кафедрами Уральского медуниверситета

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении госнаградами. Почётные звания присвоены четырём заведующим кафедрами Уральского медицинского университета.
Заслуженным работником здравоохранения РФ стала врач-невролог высшей категории Лариса Волкова. В УГМУ она возглавляет кафедру нервных болезней, нейрохирургии и медицинской генетики. С 1995 года по 2013 год она являлась главным внештатным неврологом свердловского минздрава. В 2007-2009 годах Лариса Волкова участвовала в организации первичных сосудистых отделений в Нижнем Тагиле, Краснотурьинске и Ирбите. Почётное звание присвоено ей за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.
Ещё три сотрудника Уральского медуниверситета получили звание "Заслуженный работник здравоохранения РФ". Среди них:
- Сергей Сазонов - завкафедрой кафедрой гистологии УГМУ,
- Александр Сергеев - завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии уральского вуза,
- Галина Спирина - завкафедрой анатомии человека Уральского государственного медуниверситета.
Они награждены за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицрованных специалистов и многолетнюю добросовестную работу. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Напомним, что в середине октября глава государства присвоил почётные звания ещё пяти профессорам Уральского медуниверситета.
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