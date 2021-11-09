Владимир Путин наградил Александра Гинцбурга орденом Александра Невского

10 ноября Александру Гинцбургу исполится 70 лет. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин наградил директора НИЦЭМ им. Гамалеи Александра Гинцбурга орденом Александра Невского. Награда присуждена за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.

10 ноября Александру Гинцбургу исполится 70 лет. Он известен тем, что руководит разработкой вакцин от коронавируса ("Спутник V", Спутник Лайт"), а также противовирусного препарата "Циклоферон" и вакцин от лихорадки Эбола.

"Наградить орденом Александра Невского Гинцбурга Александра Леонидовича - директора федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи", - говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно этому же документу, глава государства присвоил почётные звания четырём заведующим кафедрами Уральского медуниверситета.

Александр Гинцбург родился в 1951 году в Москве. В 1974 году окончил биолого-почвенный факультет МГУ. С 1982 года работает в ФГБУ "Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи", директором - с 1997 года.

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Справка "ОГ" Согласно статуту ордена Александра Невского, им могут награждаться граждане России, занимающие должности на государственной службе, за особые заслуги перед Отечеством, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты, достигнутые ими при исполнении служебных обязанностей и в деле укрепления международного авторитета страны. Также этого ордена могут быть удостоены граждане за высокие личные достижения в различных отраслях экономики, научно-исследовательской, социально-культурной, образовательной и иной общественно полезной деятельности.