Свердловский оперштаб опубликовал график вакцинации от COVID-19 на 9 ноября

Желающим сделать прививку необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Фото: Алексей Кунилов

Сегодня, 9 ноября, выездные пункты вакцинации работают в пяти городах Свердловской области. Обновлённый график опубликовал региональный оперштаб.

Сделать прививку против COVID-19 9 ноября можно:

1. в Екатеринбурге

Екатеринбургский государственный цирк (ул. 8 Марта, 43) – до 19.00;

ТРЦ VEER Mall (пр. Космонавтов, 108Д) – до 19.00;

ТЦ «ОМЕГА» (пр. Космонавтов, 41) – до 19.00;

ТРЦ «Академический» (ул. Краснолесья, 133) – до 19.00;

ТРЦ «Гринвич» (ул. 8 Марта, 46) – до 19.00;

ТЦ «МЕГА» (ул. Металлургов, 87) – до 18.00;

Кольцово (пл. Бахчиванджи, 1, терминал внутренних авиалиний, 1 этаж, здравпункт) – до 19.00;

ТРК «Парк Хаус» (ул. Сулимова, 50) – до 19.00;

ТЦ «МАКСИДОМ» (ул. Тверитина, 45) – до 19.00;

ТЦ «Дирижабль» (ул. Академика Шварца, 17) – до 18.00;

ТРЦ «Кировский» (пер. Сиреневый бульвар, 2) – до 19.00;

СМК «АСТРАМЕД-МС» (ул. 8 Марта, 37) – до 14.00.

2. в Нижнем Тагиле

ТРЦ «DEPO» (Свердловское шоссе, 31Б) – с 16.00 до 20.00;

ТРЦ «Квадрат» (ул. Пархоменко, 41) – с 16.00 до 19.00.

3. в Серове

КТ «Родина» (ул. Ленина, 179) – до 16.00

Гипермаркет «Семейный» (ул. Заславского, 37) – до 16.00

ТЦ «Nebo» (ул. Ленина, 215) – до 20.00

4. в Реже

ТЦ «Берёзка» (ул. Ленина, 1) – до 18.00.

5. в Верхней Салде

Дом книги (ул. Парковая, 12) - до 15 ноября до 13.00;

Администрация Верхнесалдинского городского округа (ул. Энгельса, 46) - до 15 ноября с 14.00 до 18.00.

Желающим сделать прививку необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Для сокращения времени пребывания в пункте вакцинации рекомендуется заполнить прикреплённые документы.

Добавим, в Свердловской области в период нерабочих дней, с 30 октября по 7 ноября, за нарушение режимов QR-кодов и ношения масок составлено 1 969 протоколов. 517 из них - в Екатеринбурге.

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