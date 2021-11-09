Свердловский оперштаб опубликовал график вакцинации от COVID-19 на 9 ноября

Сегодня, 9 ноября, выездные пункты вакцинации работают в пяти городах Свердловской области. Обновлённый график опубликовал региональный оперштаб.
Сделать прививку против COVID-19 9 ноября можно:
1. в Екатеринбурге
- Екатеринбургский государственный цирк (ул. 8 Марта, 43) – до 19.00;
- ТРЦ VEER Mall (пр. Космонавтов, 108Д) – до 19.00;
- ТЦ «ОМЕГА» (пр. Космонавтов, 41) – до 19.00;
- ТРЦ «Академический» (ул. Краснолесья, 133) – до 19.00;
- ТРЦ «Гринвич» (ул. 8 Марта, 46) – до 19.00;
- ТЦ «МЕГА» (ул. Металлургов, 87) – до 18.00;
- Кольцово (пл. Бахчиванджи, 1, терминал внутренних авиалиний, 1 этаж, здравпункт) – до 19.00;
- ТРК «Парк Хаус» (ул. Сулимова, 50) – до 19.00;
- ТЦ «МАКСИДОМ» (ул. Тверитина, 45) – до 19.00;
- ТЦ «Дирижабль» (ул. Академика Шварца, 17) – до 18.00;
- ТРЦ «Кировский» (пер. Сиреневый бульвар, 2) – до 19.00;
- СМК «АСТРАМЕД-МС» (ул. 8 Марта, 37) – до 14.00.
2. в Нижнем Тагиле
- ТРЦ «DEPO» (Свердловское шоссе, 31Б) – с 16.00 до 20.00;
- ТРЦ «Квадрат» (ул. Пархоменко, 41) – с 16.00 до 19.00.
3. в Серове
- КТ «Родина» (ул. Ленина, 179) – до 16.00
- Гипермаркет «Семейный» (ул. Заславского, 37) – до 16.00
- ТЦ «Nebo» (ул. Ленина, 215) – до 20.00
4. в Реже
- ТЦ «Берёзка» (ул. Ленина, 1) – до 18.00.
5. в Верхней Салде
- Дом книги (ул. Парковая, 12) - до 15 ноября до 13.00;
- Администрация Верхнесалдинского городского округа (ул. Энгельса, 46) - до 15 ноября с 14.00 до 18.00.
Желающим сделать прививку необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Для сокращения времени пребывания в пункте вакцинации рекомендуется заполнить прикреплённые документы.
Добавим, в Свердловской области в период нерабочих дней, с 30 октября по 7 ноября, за нарушение режимов QR-кодов и ношения масок составлено 1 969 протоколов. 517 из них - в Екатеринбурге.
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