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Общество / Здравоохранение и здоровье
9 ноября 2021, 13:39

За сутки в Свердловской области выявили 729 случаев коронавируса

коронавирус

В торговые центры Свердловской области пускают только по QR-кодам. Фото: Галина Соловьёва.

Ещё 729 случаев коронавируса выявили в Свердловской области по данным на 9 ноября. Общее число инфицированных COVID-19 свердловчан достигло 163 940.

Выздоровели и выписались из больниц за всё время 146 565 свердловчан, за сутки - 504. На лечении остаются 9,6 тысячи человек.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+218), Берёзовского, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Каменска-Уральского и Каменского района, Невьянска, Нижнего Тагила, Первоуральска, Ревды, Серова, Сухого Лога, Шалинского городского округа и других муниципалитетов.

За всё время скончалось 7 734 человека с подтверждённым диагнозом. За последние 24 часа зафиксировано 29 летальных исходов, сообщает региональный оперштаб.

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