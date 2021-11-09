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Общество / Здравоохранение и здоровье
9 ноября 2021, 13:33

В России зафиксирован новый максимум смертей от COVID-19 — 1211 человек

коронавирус

Под медицинским наблюдением остаются 1 991 117 человек. Фото: Галина Соловьёва.

В России коронавирус подхватили ещё 39 160 человек. Всего с начала пандемии на территории страны было выявлено 8 873 655 случаев заражения COVID-19.

Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом, из больниц выписались уже 7 619 596 россиян, в том числе 32 036 – за последние 24 часа. Коронавирус унёс ещё 1 211 жизней. За всё время пандемии в России жертвой COVID-19 стали 249 215 человек.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено почти 213,8 млн тестов на коронавирус, в том числе 373 тысячи – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 991 117 человек.

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Областная газета Свердловской области

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