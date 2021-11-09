В нерабочую неделю заболеваемость ОРВИ в Свердловской области начала снижаться

Большинство подхвативших ОРВИ - дети (41,3%). Фото: Алексей Кунилов

За неделю с 1 по 7 ноября, объявленную встране нерабочей из-за коронавируса, простудились 30 687 свердловчан. Это на 27% ниже уровня предыдущей недели, но всё ещё выше уровня эпидпорога по совокупному населению - на 41%.

Большинство подхвативших ОРВИ - дети (41,3%). Максимальный уровень заболеваемости зарегистрирован среди детей от 0 до 2 лет, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области. Напомним, что после нерабочей недели большинство школьников перевели на дистант.

Неблагополучными по заболеваемости ОРВИ признаны ГО Ревда, Богданович, Сысертский и Ачитский ГО. Там показатели по превышают среднеобластные в 1,5 раза и более. В Екатеринбурге за первую неделю ноября выявлено 16 993 простудившихся. Это ниже уровня прошлой недели на 21,3%, но так же, как и по области, выше уровня эпидпорога по совокупному населению - на 34,4%.

Добавим, что заболеваемость внебольничными пневмониями в нерабочую неделю тоже снизилась по сравнению с предыдущей семидневкой. Зарегистрировано 2 606 случаев внебольничных пневмоний в Свердловской области, что ниже уровня прошлой недели на 24,1%. Неблагополучными по этому заболеванию признаны ГО Верхотурье, Первоуральск, Дегтярск и МО город Каменск-Уральский. На Екатеринбург пришлись 1 072 случая заболевания. Это также ниже уровня прошлой недели - на 20,9%.