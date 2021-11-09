В больнице №23 Екатеринбурга закрыли кабинет КТ

В больнице №23 будет вестись переоснащение кабинета компьютерной томографии. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге на неопределённый срок закрыли кабинет компьютерной томографии в больнице №23 на Старых Большевиков, 9. Пациентов будут направлять в другие медучреждения.

Горожанам, прикреплённым к больнице №23, КТ будут делать в Свердловской областной больнице №1, в городском медучреждении №7, а также в Новой больнице. В это время в больнице №23 будет вестись переоснащение кабинета компьютерной томографии.

"Временно, с 08.11.2021 и до особого распоряжения, на период закрытия на переоснащение кабинета компютерной томографии ГАУЗ СО "ЦГКБ №23", организовать маршрутизацию населения, проживающего на территории МО "город Екатеринбург", прикреплённого для оказания медицинской помощи к ГАУЗ СО "ЦГКБ №23" в соответствии с приложением к приказу", - говорится в приказе, подписанном министром здравоохранения Свердловской области Андреем Карловым и опубликованном на сайте минздрава.