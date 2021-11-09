На Урале оштрафовали женщину, съездившую на юг с подтверждённым коронавирусом

Свердловчанке придётся заплатить большой штраф. Фото: Алексей Кунилов.

Жительницу Пышминского городского округа оштрафовали на 75 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции. С подтверждённым диагнозом COVID-19 женщина побывала на международном конкурсе, проходившем на юге страны.

О необходимости соблюдения режима изоляции она знала. Работодатель также был в курсе болезни своей сотрудницы, но не предпринял мер по её отстранению от участия в конкурсе, сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Известно, что женщина ездила с рабочим коллективом. По прибытию одна из её коллег заболела коронавирусом. На основании административного расследования Пышминский районный суд признал юрлицо виновным по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (действия/бездействие, совершённые в период режима ЧС или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих) и назначил штраф в размере 100 тысяч рублей.

Свердловчанка также признана виновной по данной статье, но по ч. 3. Ей придётся заплатить штраф в размере 75 тысяч рублей.

Управление Роспотребнадзора напоминает! Лицо, заболевшее COVID-19, и граждане, контактировавшие с больным COVID-19, должны находиться в изоляции не менее 14 календарных дней. Отказ от изоляции, а также несоблюдение санитарного законодательства влечёт административную ответственность.

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