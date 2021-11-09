Свердловские проекты для пожилых людей могут стать известными на всю Россию

В Свердловской области реализуются десятки проектов для пожилых людей. Фото: Галина Соловьёва

В России создадут «Сборник лучших практик активного долголетия – 2021», в который войдут проекты со всей страны по повышению качества жизни пенсионеров. Сбор заявок идёт до 1 декабря на платформе Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Смартека». Свердловские инициативные группы, фонды, региональные власти, представители научного и бизнес-сообщества, некоммерческих и социальных организаций тоже могут подавать заявки.

Для сборника отберут самые выдающиеся региональные инициативы, которые помогают гражданам старшего поколения активно развиваться в самых разных направлениях. Лучшие проекты разместят на сайте АСИ «Смартека», чтобы распространить полезные практики и в других регионах России.

«Как старшему поколению строить жизнь после завершения трудовой деятельности? Чем заниматься, как общество может им помочь? Наша инициатива по отбору лучших практик активного долголетия в национальном проекте «Демография» помогает ответить на эти вопросы, найти самые интересные и эффективные практики, быстрее тиражировать лучшие из них», – передают АСИ «Смартека» слова гендиректора АНО «Национальные приоритеты» Софии Малявиной.

В отбор принимают проекты по пяти номинациям: этика и право для пожилых, здоровый образ жизни, активная жизнь (волонтёрство, участие в социальных проектах), образование и занятость (переподготовка и трудоустройство людей старше 50 лет), а также медицинский и социальный уход, общественная забота и профилактика (помощь людям пенсионного возраста). При этом мероприятия проектов должны быть реализованы и иметь положительный результат для их участников.

Получить оперативный комментарий от министерства социальной политики Свердловской области о том, как идёт сбор заявок на конкурс от региональных организаций, «ОГ» не удалось.

Опубликовано в №207 от 10.11.2021