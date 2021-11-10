Более 8 тысяч случаев COVID-19 в Первоуральске и 2 тысячи - в Сухом Логе: статистика по городам

Роспотребнадзор обновил данные по заболевшим коронавирусом в городах Свердловской области. В Первоуральске число инфицированных с начала пандемии перевалило за 8 тысяч, а в Сухом Логе – за 2 тысячи.
По данным на 9 ноября, в топ-5 по количеству ковид-пациентов за всё время вошли Екатеринбург (64 591 заболевший), Нижний Тагил (13 186), Первоуральск (8 053), Ревда (5 698), а также Каменск-Уральский и Каменский район (5 675), говорится на сайте надзорного ведомства.
Всего с начала пандемии COVID-19 подхватили 163 940 свердловчан (+729 случаев за сутки). Уральские врачи вылечили уже 146 565 человек. Жертвами вируса стали 7 734 граждан.
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